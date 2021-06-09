Липецк, , 16:17 — REGNUM В Липецкой области 9 июня подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Всего на территории региона было выявлено 32 тыс. 168 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 29 тыс. 176 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 42 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области смягчили ковидные ограничения