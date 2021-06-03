Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM Компания «ЕвроХим» построит в Ленинградской области завод по производству метанола и портовый терминал для отгрузки своей продукции. Соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Владимиром Рашевским.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – будет ли принудительная вакцинация?»

Новое производство будет построено на территории промышленной зоны «Фосфорит» в Кингисеппском районе, где «Еврохим-Северо-Запад-2» осуществляет строительство завода по производству аммиака и карбамида. Проект «ЕвроХим Северо-Запад-3» предполагает строительство с нуля современного предприятия с применением наилучших доступных технологий в производстве метанола с максимальной производительностью 2,5 млн тонн в год, а также строительство метанолопровода и портового терминала для отгрузки продукции. Объем инвестиций в проект составит 132 млрд рублей, планируется создать около 300 новых рабочих мест. Планируемый срок ввода — 2025 год.

«Сегодня Кингисеппский район — это точка роста и развития химических предприятий и предприятий по переработке газа. Компания «ЕвроХим» была первопроходцем в этом направлении: работает завод «Фосфорит», два года назад стартовал аммиачный завод «ЕвроХим Северо-Запад», стартуют еще два проекта — по производству аммиака и карбамида и метанола. Для жителей Кингисеппа это уверенность в завтрашнем дне, стабильная экономика и продолжение социальных программ компании», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти к 2023 году построят новый химический комплекс за 120 млрд руб