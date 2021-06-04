Пермь, , 12:32 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 95 заражений коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее, сообщает 4 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Общее число заражённых в Прикамье достигло 57 853. Оправились от болезни 52 156 пермяков.

В больницах сегодня получают лечение 543 пациентов, у которых диагностировали коронавирусная инфекция. Из них 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

От COVID-19 скончались 2465 пермяков. За последние сутки зарегистрировано восемь летальных исходов.

По данным оперштаба, в Пермском крае полный курс вакцинации от коронавируса прошли 190 450 человек. Первым компонентом привиты 245 433 жителя региона.