Пермь, , 07:27 — REGNUM В Пермском крае власти разрешили проводить массовые мероприятия в честь Дня России и дня рождения Перми, а также дней муниципальных образований Пермского края. Соответствующие изменения внесены в указ о антиковидых мерах, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Массовые мероприятий возможны при соблюдении определённых условий. В частности, речь идет об открытых пространствах, а количество участников определяется исходя из расчета один человек на 4 квадратных метра. О празднествах организаторы обязаны предварительно Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Напомним, в Прикамье ежедневно выявляют до 100 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 58 329 носителей коронавируса.

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