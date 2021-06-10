Красноярск, , 13:18 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на сегодня, 10 июня, за минувшие сутки выявлен 101 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 103 случая.

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«На сегодня 13 684 человека под наблюдением врачей (+988 новых за последние сутки). Снято с наблюдения за сутки 1003», — сообщает оперативный штаб региона.

За все время в Красноярском крае выявлен 74 471 случай заражения коронавирусом, 68 476 красноярцев выздоровели (+85 за сутки), 3808 пациентов умерли (+8 за сутки).

За все время в регионе проведено 2 777 648 тестов на коронавирус (+5870 за последние сутки).