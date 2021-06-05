Санкт-Петербург, , 08:48 — REGNUM В России начато производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших новым заболеванием. Об этом 5 июня рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — заявил он в интервью РИА Новости.

Также глава Минздрава РФ пояснил, что монотерапия с использованием тех или иных препаратов действительно не всегда дает полный эффект и потому врач может выбирать в том числе и комбинацию. При этом он добавил, что теперь появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не сопровождается смертельными случаями, она надежна и безопасна.