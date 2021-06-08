Ростов-на-Дону, , 16:24 — REGNUM В Ростовской области поступило почти 545 тысяч доз антиковидной вакцины. Израсходовано 87% комплектов, сообщил в ходе регионального оперштаба 8 июня министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

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Глава ведомства отметил, что полный курс вакцинации прошли более 373 тысяч человек или 23,3% от подлежащего иммунизации населения. Порядка 444 тысяч человек привиты препаратом «Спутник V», около 23,4 тысячи человек — препаратом «ЭпиВакКорона», почти 1,9 тысячи человек — препаратом «КовиВак».

В настоящее время в запасе осталось 70 тысяч доз вакцин. В ближайшее время на Дону поступит ещё 34 тысячи доз антиковидного препарата. В очереди на прививку остаются 6,3 тысячи жителей Ростовской области.

Всего на Дону планируется привить 2 млн 33 тысячи человек — 60% взрослого населения.

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