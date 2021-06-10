Белгород, , 14:57 — REGNUM В Белгородской области 10 июня подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 124 пациента, скончалась одна женщина. На вакцинацию от COVID-19 поданы ещё 4644 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 39 393 случая заболевания COVID-19. Справились с болезнью 35 269 человек, скончались от осложнений 711 пациентов.

В стационарах находятся 911 человек, получают амбулаторное лечение 2502 жителя, соблюдает самоизоляцию 9391 белгородец.

С начала прививочной кампании 347 496 добровольцев записались на вакцинацию от COVID-19. Полностью прошёл иммунизацию 250 531 человек.