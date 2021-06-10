Чебоксары, , 14:52 — REGNUM В Чувашии начали вакцинацию от COVID-19 более 124,2 тыс. жителей, что составляет 21,1% от плана. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 июня, заявил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Владимир Степанов.

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По его словам, с начала прививочной кампанию в республику поступило 143 484 комплекта вакцины от COVID-19. Глава минздрава отметил, что вакцина поступает «в плановом режиме», в соответствии с графиком.

Владимир Степанов отметил, что первую прививку от COVID-19 сделали более 124,2 тыс. жителей, что составляет 21,1% от плана. Из них завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) свыше 93,4 тыс. человек.

По данным министра, первую прививку сделали 64,8 тыс. жителей старше 60 лет, оба компонента получили 50,8 тыс. жителей пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 26 244 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 24 013 пациентов, скончались 1462 человека.

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