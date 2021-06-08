Нью-Дели, , 11:35 — REGNUM Десятки запросов о возможной поездке в Россию для вакцинации от коронавируса поступили в посольство РФ в Индии. Об этом заведующий консульским отделом посольства РФ, старший советник Андрей Федоров сообщил 8 июня ТАСС.

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По его словам, индийские граждане проявляют большой интерес к вакцинному туризму. В стране широко распространили информацию о выступлении президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ, в котором он поручил организовать платную вакцинацию иностранцев.

«С каждым днём растёт число обращений в посольство по данному вопросу как от физических, так и юридических лиц. Таких обращений уже десятки», — сказал Федоров.

Он добавил, что правовые условия для вакцинации иностранцев пока не сформированы, и визы для таких поездок им ещё не выдают.

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