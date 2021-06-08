Тюмень, , 13:32 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 50 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 8 июня коронавирусом заразились 37 199 человек, выздоровели 35 668 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 8 июня скончался 424 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём раньше).