Йошкар-Ола, , 22:38 — REGNUM В Марий Эл в настоящее время развернуто 415 коек инфекционного профиля для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Об этом на заседании оперативного штаба заявил министр здравоохранения республики Марина Панькова. Она отметила, что с 25 мая были вновь развернуты 45 дополнительных коек в ковид-центрах республики.

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По ее словам, из доступных коек более 88% на сегодняшний день заняты. Максимальное число госпитализаций наблюдается в Йошкар-Оле и Медведевском районе.

«Поступает 34−37 человек в сутки, а с пятницы на субботу (4−5 июня) количество госпитализированных составило 51 человек — это как в пик заболеваемости. Из них 98% — с тяжелыми пневмониями», — подчеркнула министр и добавила, что все госпитализированные не были вакцинированы от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия в республике по случаю Дня России, межрегионального праздника марийской культуры «Пеледыш пайрем» и праздника «Сабантуй» перенесены из-за ситуации с коронавирусом. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Булатовой, тенденции к снижению уровня заболеваемости в республике пока не наблюдается, напротив, суточные показатели прироста увеличились.

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