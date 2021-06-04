Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM В России в ближайшее время могут начаться исследования вакцин против COVID-19 среди детей старше 12 лет, заявил 4 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет. На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности, я думаю, что в ближайшее время мы начнём тестирование», — сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19 отечественной разработки. Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Также в РФ зарегистрированы «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора, препарат «КовиВак» от Центра им. Чумакова РАН и «Спутник Лайт».