Санкт-Петербург, 4 июня 2021, 14:33 — REGNUM В России в ближайшее время могут начаться исследования вакцин против COVID-19 среди детей старше 12 лет, заявил 4 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19 отечественной разработки. Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Также в РФ зарегистрированы «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора, препарат «КовиВак» от Центра им. Чумакова РАН и «Спутник Лайт».