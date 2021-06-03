Каменск-Уральский, Свердловская область, 3 июня 2021, 16:27 — REGNUM В Свердловской области решают вопрос с нехваткой вакцины от коронавируса в Каменске-Уральском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
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В редакцию издания обратились горожане, которые хотели поставить себе прививку в одной из поликлиник. Однако врачи не спешили вакцинировать пациента. «Женщина уставшим голосом пояснила. что приоритет — пожилым и людям с хроническими заболеваниями», — объяснил местный житель.
Оперативный штаб Свердловской области признал, что с вакцинацией в городе есть проблемы.
Также в штабе добавили, что в регионе до сих пор прививают от коронавируса в приоритетном порядке лиц из групп риска (людей с хроническими заболеваниями и пожилых граждан. «При этом планомерно вакцинируются не только группы риска, но и остальные граждане», — заявили в структуре.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Свердловская область получила сразу три партии вакцин от коронавируса, включая вакцину «КовиВак» центра Чумакова. В регионе полностью привились от вируса почти 400 тыс. человек.
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