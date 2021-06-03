Каменск-Уральский, Свердловская область, , 16:27 — REGNUM В Свердловской области решают вопрос с нехваткой вакцины от коронавируса в Каменске-Уральском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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В редакцию издания обратились горожане, которые хотели поставить себе прививку в одной из поликлиник. Однако врачи не спешили вакцинировать пациента. «Женщина уставшим голосом пояснила. что приоритет — пожилым и людям с хроническими заболеваниями», — объяснил местный житель.

Оперативный штаб Свердловской области признал, что с вакцинацией в городе есть проблемы.

«Если информация на 3 июня — в Каменске-Уральском действительно наблюдалась ситуация нехватки вакцины. Однако вчера Свердловская область получила очередную партию вакцины, и сегодня ее уже развезли по муниципалитетам, в том числе — в Каменск-Уральский. Завтра ожидаем поступление еще одной партии, которая также будет распределена между территориями. Подчеркиваем, что процесс поступления вакцины в регион — продолжается» Оперативный штаб по противодействию COVID-19 в Свердловской области

Также в штабе добавили, что в регионе до сих пор прививают от коронавируса в приоритетном порядке лиц из групп риска (людей с хроническими заболеваниями и пожилых граждан. «При этом планомерно вакцинируются не только группы риска, но и остальные граждане», — заявили в структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Свердловская область получила сразу три партии вакцин от коронавируса, включая вакцину «КовиВак» центра Чумакова. В регионе полностью привились от вируса почти 400 тыс. человек.

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