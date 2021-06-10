Москва, , 11:13 — REGNUM Среди российских городов наиболее уязвимым для коронавируса является Москва. Об этом 10 июня заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Москва сегодня самый уязвимый город. 1,2 млн у нас переболело», — сказал Онищенко.

При этом парламентарий заявил, что власти столицы сделали все возможное для того, чтобы остановить распространение коронавируса.

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