Курск, , 16:21 — REGNUM В Курской области 8 июня зарегистрирован 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — столько же было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе был выявлен 38 тыс. 941 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 37 тыс. 335 пациентов, в том числе 58 — за последние сутки.