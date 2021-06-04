Нижний Новгород, , 11:56 — REGNUM За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3693 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 июня в области выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 155 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 718 случаев. Число активных носителей коронавируса по сравнению с предыдущим днем выросло на 36 человек и составило 2017 нижегородцев.

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