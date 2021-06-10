Элиста, , 10:05 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 21 человек, сообщает региональный оперштаб 10 июня. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Лечение в ковидных стационарах получают 169 пациентов. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжёлое, шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Режим самоизоляции соблюдают 464 жителя региона.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 21 008 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 20 324 носителя инфекции.

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