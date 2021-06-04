Чита, , 07:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 4 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 432, причём 63 из них обнаружили за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – будет ли принудительная вакцинация?»

Такое число заболеваний отмечалось последний раз в конце марта 2021 года. Вместе с тем 41 756 пациентов (+21 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет 840 человек (за последние сутки данные не изменились). Из общего количества пациентов моногоспиталей 43 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за последние сутки), 11 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-10 за последние сутки).

Читайте также: В Забайкалье стали выявлять больше пациентов с коронавирусом