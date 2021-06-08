Курган, , 12:56 — REGNUM В Курганской области к 8 июня подтверждёно 30 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 21 зафиксирован в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 29 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 8 июня выявлено 21 656 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 20 655 человек, скончались 424 пациента с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).