Москва, , 09:36 — REGNUM Началась вакцинация от коронавирусной инфекции в ряде московских вузов, сообщила 4 июня вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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По её словам, среди студентов есть спрос на вакцинацию, поэтому городские власти решили предоставить вузам возможность «организовать вакцинацию от COVID-19 прямо на своей территории».

Ракова уточнила, что из сотни государственных и частных учебных заведений откликнулось 21 — Московский государственный лингвистический университет, Московский физико-технический институт, Школа-студия МХАТ, Российский университет дружбы народов и другие.