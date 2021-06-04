Санкт-Петербург, , 22:19 — REGNUM В ближайшие месяцы в России начнёт работать программа вакцинации иностранцев, приезжающих специально, чтобы привиться российским препаратом, сообщил 4 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме.

Песков «Это вопрос месяца-двух, наверное».

Он пояснил, что спрос «на вакцинный туризм» в России большой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом платной вакцинации приезжающих в Россию иностранцев. Он также отметил, что желающих вакцинироваться «Спутником V» среди иностранных граждан, включая весьма состоятельных людей, довольно много.

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