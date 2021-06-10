Москва, , 14:43 — REGNUM Новый коронавирус выявили у 5245 человек в Москве за минувшие сутки. Свыше 5 тыс. случаев за сутки в столице не фиксировали с 15 января, следует из данных оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

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15 января 2021 года в Москве COVID-19 выявили у 5534 человек, после этого ежедневный показатель стал уменьшаться. За период с конца января по конец мая в течение каждый 24 часов выявляли от 1 тыс. до 3 тыс. инфицированных.

На протяжении последних дней показатель растёт. Так, 2 июня COVID-19 выявили у 2842, а 9 июня — у 4124 человек.

За сутки 9 июня госпитализировали 1415 человек, скончались 63 пациента. Признан выздоровевшим 2671 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время пандемии в Москве новый вирус нашли у 1,2 млн человек. Скончались 20 711 заболевших.

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