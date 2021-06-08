Улан-Удэ, , 10:50 — REGNUM В Бурятии пациенты с COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, могут заказать лекарства и продукты на дом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, из-за ухудшения эпидситуации в регионе возобновлена работа волонтёрского штаба.

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По словам замминистра спорта и молодёжной политики республики Татьяны Парпаевой, волонтёры также окажут помощь гражданам из числа контактной группы, а также одиноко проживающим пожилым людям.

«Обратиться за помощью, а также стать волонтером можно, позвонив по номеру «горячей линии» 37−95−29. Отметим, что волонтерские штабы возобновляют свою работу не только в Улан-Удэ, а также во всех районах республики», — добавили в правительстве.

При необходимости больным в Улан-Удэ предоставляется «ковидное такси».