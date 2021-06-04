Йошкар-Ола, , 14:56 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 4 июня выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 21 новом положительном тесте на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 605 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 13 146 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны пять человек. 254 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось, за минувшие сутки скончались трое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 205 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 167 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 325 человек, из них у 322 — пневмония, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 29 пациентов, при этом госпитализированы 34 жителя Марий Эл.