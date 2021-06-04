Москва, , 08:37 — REGNUM Регистрация вакцины против коронавируса «Спутник V» за пределами России каждый раз оборачивалась «настоящей битвой». Об этом генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал 4 июня в интервью РБК.

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Он отметил, что к настоящему моменту вакцину зарегистрировали 66 стран, и это колоссальный успех. Некоторые случаи были прорывными, они сильно помогли, например, после Аргентины препарат стали регистрировать другие страны Латинской Америки.

Также помогли организованные РФПИ клинические испытания в ОАЭ и Индии. Во многих странах, однако, вакцина встречала сопротивление.

«При этом регистрация практически в любой из этих стран была настоящей битвой: мы везде сталкивались с активным противодействием со стороны других игроков, которые не хотели пускать Россию и сопротивлялись регистрации российской вакцины», — рассказал Дмитриев.

Он добавил, что в ближайшие несколько месяцев будет решён вопрос с регистрацией вакцины Всемирной организацией здравоохранения.

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