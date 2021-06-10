Оренбург, , 14:56 — REGNUM В Оренбургской области выявили ещё 67 заражений коронавирусом, что на три больше предыдущего суточного показателя, сообщает 10 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 44 934 носителя коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2292,64 факта заболевания.

Выздоровели 41 509 оренбуржцев. На сегодняшний день в COVID-центрах пребывают 448 пациентов, из них 155 человек находятся в тяжелом состоянии.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 1022 человека. За последние сутки подтверждено пять смертей.