Кемерово, , 07:40 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 10 июня, за прошедшие сутки выявлено 69 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 66 случаев.

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«Кемерово — 20, Новокузнецк — десять, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Промышленновский МО — четыре, Анжеро-Судженск — три, Белово — три, Юрга — три, Березовский — два, Киселевск — два, Прокопьевск — два, Новокузнецкий МР — два, Яшкинский МО — два, Междуреченск — один, Осинники — один, Полысаево — один, Тайга — один, Ижморский МО — один, Таштагольский МР — один, Топкинский МО — один, Яйский МО — один», — собщает оперативный штаб регионе. За это же время 64 пациента выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 37 639 случаев заражения коронавирусом, 36 288 человек выздоровели, 742 пациента скончались.