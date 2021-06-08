Ханты-Мансийск, , 19:53 — REGNUM В Югре в десятки коммерческих фирм и компаний поступили письма и звонки от имени директора департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского с предложением пожертвовать деньги на приобретение вакцины «Спутник V». Все эти просьбы поступают от мошенников, сообщил глава депздрава Югры в своём Instagram-аккаунте.

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«Это мошенничество, наглая попытка украсть деньги, воспользовавшись вашим доверием», — предостерегает Алексей Добровольский.

Вакцина от коронавируса поступает в ХМАО за счёт федерального бюджета, её достаточно во всех медицинских организациях. В настоящее время запас вакцины от коронавируса составляет более 50 тыс. доз, отметил руководитель департамента здравоохранения Югры, добавив, что в регион вскоре поступит ещё несколько десятков тысяч доз «Спутник V».