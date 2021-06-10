Йошкар-Ола, , 13:08 — REGNUM В Марий Эл объем коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией увеличен еще на 30 койко-мест. Об этом сообщает минздрав республики.

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Все дополнительные койки инфекционного профиля расположены в городской больнице Йошкар-Олы. В настоящее время учреждение располагает 190 местами для лечения ковид-пациентов, из которых 173 койки уже заняты. Причем 54 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Ежедневно в республике госпитализируют около 40−50 человек, что почти достигает пиковых значений. По оценке врачей, многие жители республики попадают в больницу с тяжелым течением заболевания из-за позднего обращения за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня в республике выявили 25 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 22 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 732 случаев. По данным минздрава, с начала текущей недели ежедневно госпитализируют больше пациентов, чем выписывают. Так, на утро 10 июня выписаны 26 пациентов, при этом госпитализированы 42 жителя Марий Эл.

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