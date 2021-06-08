Санкт-Петербург, , 12:14 — REGNUM В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 86 новых носителей коронавируса, это на два случая меньше, чем сутками ранее. Суточная выявляемость коронавируса в Ленобласти вторую неделю идёт на спад. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июня сообщили в федеральном оперативном штабе. Вместе с тем, в регионе продолжает оставаться высокой смертность от COVID-19.

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев заражения 7 июня было обнаружено в городах: Всеволожск (восемь), Тихвин (семь), Сертолово, Гатчина (по пять), Бокситогорск, Луга, Сланцы (по четыре), Лодейное Поле, а также в поселке городского типа (пгт) Красава (по три), Волхов, Тосно, а также в пгт. Рощино, Форносово и в поселке Мельниково (по два).

Всего с начала пандемии в регионе выявлен 45 961 зараженный. Из них выздоровели и выписаны 43 080 человек, в том числе 87 человек — за минувшие сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 1529 человек, в том числе 14 — за минувшие сутки. Это на четыре летальных случая больше, чем днем ранее.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению региона, по данным на утро 8 июня в Ленобласти развернуто 951 коек, из них свободны 92 койки (9,67%), в том числе в палатах реанимации — 78 коек.

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