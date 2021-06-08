Грозный, , 13:05 — REGNUM В Чечне за прошедший день выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Показатель прироста числа новых ковид-пациентов не поднимается в Чечне выше 13 человек в сутки уже несколько месяцев. Такие данные приводит 8 июня федеральный оперативный штаб.

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В республике за все время пандемии коронавирус был обнаружен у 12 380 жителей. Это наименьший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе и пятый по России. После лечения выписаны 12 111 выздоровевших, в том числе десять — за последний день.

Не удалось помочь врачам справиться с болезнью 138 жителям республики. Последний случай летального исхода был зафиксирован 6 июня — скончались двое пациентов.