Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM Ещё 161 житель Ростовской области получил положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 42 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (52) и Батайске (девять), в остальных территориях — от одного до шести случаев. 23,6% заразившихся — люди старше 66 лет, 5,6% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 94 837 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 85 335 носителей инфекции.

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