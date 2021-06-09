Улан-Удэ, , 06:37 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 39 484. Об этом утром 9 июня сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 21 099 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли четыре пациента с COVID-19 (всего умерли 927 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1390 (+180) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 3623 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 37 778 (+154) человека.

В реанимации остаются 95 пациентов в тяжёлом состоянии (55 — старше 65 лет). В том числе 59 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (36 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 88,4% — из 1572 перепрофилированных коек заняты 1390.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии пациенты с COVID-19, находящиеся на амбулаторном лечении, могут заказать лекарства и продукты на дом.

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