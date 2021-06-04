Новосибирск, , 15:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 4 июня, за минувшие сутки выявлено 85 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 75 случаев.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 59, 81 и 85 лет и женщины в возрасте 81 и 88 лет. Всего в регионе умерли 1 899 человек, — сообщает оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 64 человека, на ИВЛ — семь пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 43 656 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2748 детей; 39 565 пациентов выздоровели (+102 за сутки).