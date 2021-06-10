Москва, , 10:55 — REGNUM Создать санитарный щит в России против коронавируса можно только за счет массовой вакцинации. Об этом 10 июня заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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О том, насколько эффективны противоэпидемиологические мероприятия, проводимые в России, лучше всего показывает статистика заболеваемости COVID-19, считает парламентарий,

«Пришло время сосредоточиться на главном. А главное для нас — обеспечение биологической безопасности государства при помощи специфических средств профилактики», — сказал Онищенко.

Он также уточнил, что под указанной формулировкой понимает вакцинацию, которая является залогом победы над коронавирусом.

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