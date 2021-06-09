Ижевск, , 10:35 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 9 июня выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 38 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 518 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — пятеро детей в возрасте до 14 лет и шесть человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 40 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 31 348 человек. 457 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось, за минувшие сутки скончались три человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2713 человек. Из этого числа 2463 жителя республики находятся в удовлетворительно состоянии, 210 человек — в состоянии средней степени тяжести, 40 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 8 июня в регионе прививку от коронавируса сделали 125 287 человек. Второй компонент препарата получили 99 457 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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