Ульяновск, , 05:28 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтверждено ещё 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из информации управления Роспотребнадзора.

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По оперативным данным ведомства (на вечер 3 июня), под наблюдением находится 8839 контактных лиц. За последние сутки заражение коронавирусом официально выявлено у 84 жителей.

Всего проведено с начала пандемии 915 340 лабораторных исследований в отношении 876 760 человек.

Отметим, что в Ульяновской области вакцинированы от COVID-19 более 140 тыс. жителей. Привиться можно в любой территориальной поликлинике или в дополнительных мобильных пунктах вакцинации.