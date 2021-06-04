Москва, , 12:11 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 2817 случаев заражения коронавирусом, сообщает 4 июня московский оперативный штаб.

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«Подтверждено 2817 новых случаев заражения, госпитализировали 1170 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в штабе.

В столице за сутки выздоровели 2318 ковид-пациентов, с начала пандемии — 1 072 425 человек.

Все в столице с начала пандемии подтверждено свыше 1 млн 192 тысяч случаев заражения коронавирусом.