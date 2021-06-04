Нижний Новгород, , 11:54 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 4 июня выявили 159 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 155 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 118 718 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 110 человек, всего выздоровели с начала пандемии 113 008 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3693 человек. Накануне сообщалось о 18 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 2017 человек.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Напомним, по состоянию на 3 июня в регионе проведено 2 731 162 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7214 нижегородцев. Охват населения тестированием повысился до показателя 237,4.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве накануне, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,02. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда также увеличился, на 3 июня остаются свободными 27% коек инфекционного профиля.