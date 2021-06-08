Саранск, , 13:12 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 292 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 191 случая. Активным носителем коронавируса в республике на данный момент является 2071 человек.

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