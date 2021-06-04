Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге в разгар Петербургского международного экономического форума вновь заметили очередь из автомобилей скорой помощи в больницу, перепрофилированную под прием пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. Об этом 4 июня на своей странице в социальной сети сообщил директор, главный врач службы частной скорой медицинской помощи Coris Лев Авербах.

Скорая помощь у Покровской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, очередь, как и раньше, наблюдалась вечером 3 июня в Покровскую больницу.

«Напомню, количество «скорых» должно быть — одна бригада на 14 тыс. населения. В Петербурге, в принципе, это соблюдается, работает порядка около 400 бригад. Нормативное время прибытия к пациентам по экстренным показаниям (при угрожающих жизни состояниях) — 20 мин. Если больше, то нарушение регламента», — написал Авербах.

Напомним, за 3 июня в Петербурге зафиксировано 834 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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