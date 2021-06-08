Элиста, , 10:38 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 8 июня.

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За весь период пандемии в Калмыкии жертвами коронавирусной инфекции стали 385 человек.

ИА REGNUM напоминает, что за прошедшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 16 человек, выписаны с выздоровлением 15 носителей инфекции.

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