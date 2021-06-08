Кызыл, , 09:01 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 29 мая по 4 июня выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай меньше, чем за предыдущую неделю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

«За неделю в Кызыле зарегистрировано 19 случаев, Бай-Тайгинском кожууне — 5, Дзун-Хемчикском — 2, Каа-Хемском — 2, Кызылском — 5, Тоджинском — 1, Улуг-Хемском — 1. Из 35 заболевших 13 детей, старше 65 лет — 1», — добавили в минздраве.

Выздоровели за неделю 54 человека. На лечении остаётся 119 пациентов, у 70 из которых развилась пневмония. К ИВЛ подключён один больной. Для ковид-пациентов в регионе развёрнуто 180 коек, свободный коечный фонд составил 61,1%.