Москва, , 14:34 — REGNUM Журналист, ведущий программы «Пусть говорят» на Первом канале Дмитрий Борисов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил 8 июня на своей странице в соцсети Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

«Не волнуйтесь, у меня всё хорошо. Коронация наследника престола состоялась <.> А теперь — что в реальности. Из симптомов была только температура, запахи и вкусы на месте», — написал он в своем сообщении.

Также Борисов уточнил, что он прошел больнице компьютерную томографию, показавшую, что «лёгкие чистые, всё в порядке, небольшой след еле заметен».

Кроме этого, журналист поблагодарил всех за добрые пожелания и заботу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за минувшие 24 часа выявлено 9977 новых носителей коронавируса, что стало самым большим числом с 14 марта нынешнего года.