Анадырь, , 05:38 — REGNUM Чукотка продолжает создавать коллективный иммунитет — полный курс вакцинации от COVID-19 прошли уже более 11 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

На утро 9 июня 13 491 человек привились первым компонентом вакцины, из них 11 120 жителей завершили курс иммунизации.

«Во все села округа доставлены вакцины, работают выездные бригады и пункты вакцинации. В планах — вакцинировать 60% взрослого населения. Чукотский автономный округ среди лидеров регионов России по темпу вакцинации — 59,7% от плана», — добавили в правительстве региона.

Читайте также: На Чукотке продлили коронавирусные ограничения

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке губернатор Роман Копин продлил ряд ограничительных мер по коронавирусу до 23 июня включительно.