Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Ростовской области в связи с некоторым улучшением эпидемиологической обстановки увеличат заполняемость залов в учреждениях культуры. В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в постановление донского правительства № 272.

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В частности, более 50% зрителей смогут принять театры, кинозалы, музеи, филармонии, дома культуры. В прежнем режиме заработают театральные и кинокассы.

«Продажа билетов в кассах, увеличение посетителей в театрах, филармонии, музеях возможно, но только при строгом соблюдении санитарных норм зрителями и посетителями, необходимо также учесть вакцинацию сотрудников этих учреждений», — отметил в ходе регионального оперштаба донской губернатор Василий Голубев.