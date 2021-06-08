Хабаровск, , 10:06 — REGNUM В Хабаровском крае в течение четырех последних недель отмечается активный рост числа выявленных зараженных коронавирусом. Больше всего регистрируется больных в Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровском и Охотском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе правительства региона.

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В крае уже дополнительно для лечения ковидных пациентов развернуто почти 100 коек. Загруженность коечного фонда — 76%, а в Хабаровске — почти 85%.

«Нестабильная эпидемиологическая ситуация складывается в поселке Вострецово. Там зарегистрировано девять случаев, из них семь человек жители и сотрудники дома-интерната. Учреждение переведено на вахтовый метод по 14 дней. Из Охотского района ещё девять человек направляем на лечение в Комсомольск-на-Амуре. Необходимо рассмотреть возможность о закрытии посёлка Вострецово на карантин», — сказал министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

По словам замруководителя Роспотребнадзора края Ирины Зубун, за последнюю неделю зафиксирован прирост числа заболевших COVID-19 на 32%. Если в последнюю неделю мая было выявлено 245 случаев, то в первую неделю июня лабораторно подтверждено 319 случаев.

«В связи с этим Роспотребнадзор настаивает на введении ограничительных мероприятий в крае. Мы предлагаем вернуться к заполняемости социально-культурных объектов не более 50% и ограничить массовые мероприятия с участием в них до 100 человек. Необходимо продолжать соблюдать масочный режим, не забывать о социальной дистанции», — сказала специалист.

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Как сообщало ИА REGNUM, поселок Новое Устье Охотского района в Хабаровском крае из-за вспышки COVID-19 закрыли с 5 июня на карантин.