Новосибирск, , 05:53 — REGNUM В Новосибирске на базе травмпункта больницы №19 сегодня, 10 июня, будет открыт первый круглосуточный пункт вакцинации. Здесь будут делать прививку любой из трёх вакцин от коронавируса — при условии их наличия, сообщает региональное правительство.

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«Есть те, кому график работы не позволяет пройти вакцинацию в часы работы поликлиник или торговых центров. Теперь у них будет возможность сделать прививку в абсолютно любое время», — отметила главный врач городской клинической больницы №19 Галина Давидович.

Круглосуточный пункт вакцинации находится в Первомайском районе города — на улице Героев Революции, 5. Он будет работать круглосуточно в будни, в субботу, воскресенье и в праздничные дни.

Отметим, что в настоящее время в Новосибирской области доступны три вида вакцин: Гам-Ковид-Вак («Спутник V»), ЭпиВакКорона, КовиВак. Регион уже получил 380 097 доз. Однократно вакцинировано 335 509 человек, в том числе 262 339 человек — двукратно.