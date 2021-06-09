Омск, , 12:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает оперативный штаб 9 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 48 103, причём 76 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 40 914 пациентов (+59 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 1449 человек (+2 за последние сутки).

Также известно, что 227 416 человек привиты от коронавируса, из них 183 261 человек получили оба компонента вакцины.

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